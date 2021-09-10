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С обысками пришли в еще один департамент и аппарат КГГА: из-за отобранного у СНБО земельного участка

С обысками пришли в еще один департамент и аппарат КГГА: из-за отобранного у СНБО земельного участка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Киевская городская прокуратура с полицейскими проводит обыски в Департаменте земельных ресурсов и Аппарате КГГА. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.

Цитата:

"В пятницу, 10 сентября 2021 года,.. (проводят - ред.) обыски в Департаменте земельных ресурсов и Аппарате КГГА в рамках уголовного производства, начатого по факту возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц упомянутых структур при принятии распоряжения и прекращения Аппарату СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком по улице Щусева в Шевченковском районе города Киева", - сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным прокуратуры, "в ходе следствия установлено, что на основании решения Киевского городского совета Аппарату СНБО Украины предоставлено в постоянное пользование земельный участок для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры".

В то же время, на основании акта обследования, составленного инспектором Департамента земельных ресурсов, в котором установлено отсутствие проведения строительства на огражденной области, без выявления или фиксации любых фактов нарушений требований земельного законодательства должностными лицами КГГА приостановлено Аппарату СНБО Украины права постоянного пользования участком, добавили в прокуратуре.

Более того, как указано, указанный акт составлен без присутствия представителей Аппарата СНБО Украины. "Какие-либо объяснения и документы от них не получались", - добавили в ведомстве.

"Обращаем внимание, что с целью установления обстоятельств принятия должностными лицами КГГА указанного распоряжения, прокурорами неоднократно принимались меры по истребованию всей документации, которая стала основанием для прекращения Аппарату СНБО Украины права постоянного пользования земельным участком, а также информации об ответственных работниках, участвовавших в процедуре согласования этого решения. Вместе с тем, указанные информация и документы прокурорам предоставлены не были", - добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Дополнение

К слову, вчера, 9 сентября, в департаментах КГГА прокуратура проводила обыски по факту незаконной передачи в пользование земельных участков, расположенных в центре Киева.

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