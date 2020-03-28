З Нью-Йорка до Києва вилетів спецрейс з 359 громадянами України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Спеціальний рейс МАУ у суботу близько 16:00 (22:00 за київським часом) вилетів з Нью-Йорка до Києва - на борту 359 пасажирів. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter посол України в США Володимир Єльченко, передає УНН.
"Вдалось відправити ще один комерційний спецлітак МАУ з Нью-Йорка до Києва. Раді, що українці, які заздалегідь придбали на нього квитки, все таки зможуть дістатись Батьківщини. Дякуємо усім, хто цьому посприяв. Захисними масками усі пасажири забезпечені", повідомляється у Twitter посольства України в США.
Нагадаємо, кількість заражених коронавірусом в США перевищило 100 тис. осіб. Сполучені Штати стали першою країною, де кількість підтверджених випадків захворювання подолало цю позначку.
Найбільше від наслідків поширення інфекції постраждали штати Нью-Йорк (понад 37 тис.), Нью-Джерсі (6,8 тис.) і Каліфорнія (3,8 тис.).