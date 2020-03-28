Из Нью-Йорка в Киев вылетел спецрейс с 359 гражданами Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Специальный рейс МАУ в субботу около 16:00 (22:00 по киевскому времени) вылетел из Нью-Йорка в Киев - на борту 359 пассажиров. Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в США Владимир Ельченко, передает УНН.
"Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолёт МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться Родины. Спасибо всем, кто этому поспособствовал. Защитными масками все пассажиры обеспечены", сообщается в Twitter посольства Украины в США.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. человек. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.
Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).