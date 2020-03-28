Из Нью-Йорка в Киев вылетел спецрейс с 359 гражданами Украины

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 94935 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102320 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104421 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103521 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111856 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104981 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106577 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из Нью-Йорка в Киев вылетел спецрейс с 359 гражданами Украины

Из Нью-Йорка в Киев вылетел спецрейс с 359 гражданами Украины

Киев  •  УНН

 • 11295 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Специальный рейс МАУ в субботу около 16:00 (22:00 по киевскому времени) вылетел из Нью-Йорка в Киев - на борту 359 пассажиров. Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в США Владимир Ельченко, передает УНН.

"Удалось отправить еще один коммерческий спецсамолёт МАУ из Нью-Йорка в Киев. Рады, что украинцы, которые заранее приобрели на него билеты, все же смогут добраться Родины. Спасибо всем, кто этому поспособствовал. Защитными масками все пассажиры обеспечены", сообщается в Twitter посольства Украины в США.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. человек. Соединенные Штаты стали первой страной, где количество подтвержденных случаев заболевания преодолело эту отметку.

Больше всего от последствий распространения инфекции пострадали штаты Нью-Йорк (более 37 тыс.), Нью-Джерси (6,8 тыс.) и Калифорния (3,8 тыс.).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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