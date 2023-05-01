З нуля до 130%: відсьогодні Туреччина запроваджує загороджувальне мито на українське зерно
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Відсьогодні Туреччина запроваджує загороджувальне мито на зернові культури, що імпортуються з інших країн, повідомляє УНН.
Згідно рішенням, яке набуває чинності сьогодні, імпортне мито у розмірі 130% буде введено на пшеницю, ячмінь, жито, овес, кукурудзу та сорго.
Туреччина знизила імпортне мито на зерно та інші сільськогосподарські товари наприкінці 2020 року і припинила його дію близько року тому. Однак, напередодні виборів президента, які мають відбутися 14 травня, влада вирішила відновити імпортне мито з метою захисту вітчизняного сільгоспвиробника.
Водночас, як заявили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, більшість українського збіжжя й надалі постачатиметься до країни за ставкою у 0%.
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"Туреччина є великим імпортером української пшениці. Проте, більшої частки українського зерна це мито не стосується, оскільки наша продукція ввозиться до Туреччини переважно для продажу в треті країни, і за неї мито не сплачується", - написали в Міністерстві.
Деталі
Як зазначається, у Туреччині діє два митних режими на імпорт:
Перший для продукції, яка використовується для внутрішнього споживання. Якраз для такої продукції Уряд Туреччини і оголошував тимчасову нульову ставку мита. Наразі термін дії цього пільгового режиму закінчився. І митна ставка 130% повертається.
Другий, для продукції, яка йде на продаж в треті країни до чи після переробки. Для цього режиму мито не сплачується. Україна поставляє продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом. Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, на який повертається мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни.