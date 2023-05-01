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С нуля до 130%: с сегодняшнего дня Турция вводит заградительную пошлину на украинское зерно

С нуля до 130%: с сегодняшнего дня Турция вводит заградительную пошлину на украинское зерно

Киев • УНН

 • 860328 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. С сегодняшнего дня Турция вводит заградительную пошлину на зерновые культуры, импортируемые из других стран, сообщает УНН.

Согласно решению, которое вступает в силу сегодня, импортная пошлина в размере 130% будет введена на пшеницу, ячмень, рожь, овес, кукурузу и сорго.

Турция снизила импортную пошлину на зерно и другие сельскохозяйственные товары в конце 2020 года и прекратила ее действие около года назад. Однако, накануне выборов президента, которые должны состояться 14 мая, власти решили восстановить импортную пошлину с целью защиты отечественного сельхозпроизводителя.

В то же время, как заявили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, большинство украинского зерна и в дальнейшем будет поставляться в страну по ставке в 0%. 

Цитата

"Турция является крупным импортером украинской пшеницы. Однако, большей доли украинского зерна эта пошлина не касается, поскольку наша продукция ввозится в Турцию преимущественно для продажи в третьи страны, и за нее пошлина не уплачивается", - написали в Министерстве.

Детали

Как отмечается, в Турции действует два таможенных режима на импорт:

Первый для продукции, используемой для внутреннего потребления. Как раз для такой продукции Правительство Турции и объявляло временную нулевую ставку пошлины. Сейчас срок действия этого льготного режима закончился. И таможенная ставка 130% возвращается.

Второй, для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки. Для этого режима пошлина не уплачивается. Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму. Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, на который возвращается пошлина, в Турцию идет около 5% от всего экспорта в эту страну.

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