З неплатників аліментів стягнули понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Державні виконавці стягнули з неплатників аліментів вже 1,1 млрд грн. Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає УНН з посиланням на перс-службу Мін'юсту.
“Завдяки закону #ЧужихДітейНеБуває державними виконавцями з неплатників аліментів стягнуто 1,1 млрд грн. З них 355 млн грн стягнуто завдяки застосуванню встановлених законом обмежень”, — повідомила Глущенко.
За її словами, з початку дії законодавчих нововведень, тобто з 6 лютого, 118 140 боржникам тимчасово обмежено виїзд з України, 119 231 — обмежено право кермувати автомобілем, 119 116 — користуватися зброєю, 119 120 — полювати. Крім того, у судовому порядку щодо 528 боржників накладено стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. Через несплату аліментів у розшук оголосили 8 778 українців.
Як нагадала Глущенко, Мін’юст проводить системну роботу для боротьби з недобросовісними батьками по всій Україні. Зокрема, відкрито публічний реєстр неплатників аліментів, у кожному регіоні оприлюднені #ДошкиГаньби злісних неплатників аліментів, сформовано окремі групи виконавців, робота яких сфокусована на виконанні судових проваджень саме по виплаті аліментів, а також створено штаби з моніторингу та контролю за станом виконання органами ДВС рішень про стягнення аліментів.
Нагадаємо, другий пакет законопроектів щодо посилення відповідальності за несплату аліментів передбачає звільнення з посади чиновників, які мають борг за аліменти понад 1 рік, а також заборонити обіймати високі державні посади за борг понад 6 місяців.