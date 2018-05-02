С неплательщиков алиментов взыскали более 1 млрд грн

“Благодаря закону #ЧужихДітейНеБуває государственными исполнителями с неплательщиков алиментов взыскано 1,1 млрд грн. Из них 355 млн грн взыскано благодаря применению установленных законом ограничений”, - сообщила Глущенко.

По ее словам, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, 118 140 должникам временно ограничен выезд из Украины, 119 231 — ограничено право управлять автомобилем, 119 116 — пользоваться оружием, 119 120 — охотиться. Кроме того, в судебном порядке на 528 должников наложено взыскание в виде общественно полезных работ. Из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8 778 украинцев.

Как напомнила Глущенко, Минюст проводит системную работу по борьбе с недобросовестными родителями по всей Украине. В частности, открыто публичный реестр неплательщиков алиментов, в каждом регионе обнародованы #ДошкиГаньби злостных неплательщиков алиментов, сформированы отдельные группы исполнителей, работа которых сфокусирована на выполнении судебных разбирательств именно по выплате алиментов, а также созданы штабы по мониторингу и контролю за выполнением органами ГИС решений о взыскании алиментов.

Напомним, второй пакет законопроектов по усилению ответственности за неуплату алиментов предусматривает увольнение с должности чиновников, которые имеют долг за алименты свыше 1 года, а также запрет занимать высокие государственные должности за долг более 6 месяцев.