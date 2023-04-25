З населених пунктів на Запоріжжі, які під обстрілами, вивезли 38 дітей

Цитата

На запитання, скільки дітей вивезли з тих населених пунктах області, які перебувають під постійними обстрілами, Малашко відповів: «За квітень у нас було вивезено 38 дітей. Наприклад, в Оріхові дві дитини залишилися. Вони мають виїхати сьогодні або завтра».

Доповнення

Раніше схвалили механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.