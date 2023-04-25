З населених пунктів на Запоріжжі, які під обстрілами, вивезли 38 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. З населених пунктів у Запорізькій області, які перебувають під ворожими обстрілами, за квітень було вивезено 38 дітей. В Оріхові залишилися дві дитини. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання, скільки дітей вивезли з тих населених пунктах області, які перебувають під постійними обстрілами, Малашко відповів: «За квітень у нас було вивезено 38 дітей. Наприклад, в Оріхові дві дитини залишилися. Вони мають виїхати сьогодні або завтра».
Доповнення
Раніше схвалили механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.