Из населенных пунктов на Запорожье, которые под обстрелами, вывезли 38 детей

Цитата

На вопрос, сколько детей вывезли из тех населенных пунктах области, которые находятся под постоянными обстрелами, Малашко ответил: «За апрель у нас было вывезено 38 детей. Например, в Орехове два ребенка остались. Они должны выехать сегодня или завтра».

Дополнение

Ранее одобрили механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.