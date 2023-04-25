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Из населенных пунктов на Запорожье, которые под обстрелами, вывезли 38 детей

Из населенных пунктов на Запорожье, которые под обстрелами, вывезли 38 детей

Киев • УНН

 • 136296 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Из населенных пунктов в Запорожской области, которые находятся под вражескими обстрелами, за апрель было вывезено 38 детей. В Орехове остались два ребенка. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос, сколько детей вывезли из тех населенных пунктах области, которые находятся под постоянными обстрелами, Малашко ответил: «За апрель у нас было вывезено 38 детей. Например, в Орехове два ребенка остались. Они должны выехать сегодня или завтра».

Дополнение

Ранее одобрили механизм принудительной эвакуации детей с одним из родителей из зон активных боевых действий.

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