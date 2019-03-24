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З нагоди отримання Томосу НБУ випустив пам'ятні монети

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Національний банк України випустив пам’ятні монети з нагоди отримання Томосу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку установи.

З нагоди отримання Томосу НБУ випустив пам'ятні монети

“Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Їх відкарбував український Монетний двір”, — вказано у повідомленні НБУ.

Монети продовжують серію “Духовні скарби України”.

“Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков. У обіг ці пам’ятні монети будуть уведені вже завтра — 25 березня 2019 року”, — додали у Нацбанку.

Нагадуємо, золоті монети до 25-річчя незалежності нещодавно продавали з аукціону.

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