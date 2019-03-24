З нагоди отримання Томосу НБУ випустив пам'ятні монети
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національний банк України випустив пам’ятні монети з нагоди отримання Томосу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку установи.
“Національний банк створив пам’ятні монети з нагоди надання Томосу про автокефалію Православної церкви України. Їх відкарбував український Монетний двір”, — вказано у повідомленні НБУ.
Монети продовжують серію “Духовні скарби України”.
“Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков. У обіг ці пам’ятні монети будуть уведені вже завтра — 25 березня 2019 року”, — додали у Нацбанку.
Нагадуємо, золоті монети до 25-річчя незалежності нещодавно продавали з аукціону.