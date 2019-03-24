По случаю получения Томоса НБУ выпустил памятные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальный банк Украины выпустил памятные монеты по случаю получения Томоса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу учреждения.
“Национальный банк создал памятные монеты по случаю присвоения Томосу об автокефалии Православной церкви Украины. Их отчеканил украинский Монетный двор”, — указано в сообщении НБУ.
Монеты продолжают серию “Духовные сокровища Украины”.
“Томос, текст которого принят архиерейским синодом Вселенского патриархата, официально утверждает канонический автокефальный статус Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей. В обращение эти памятные монеты будут введены уже завтра — 25 марта 2019 года”, — добавили в Нацбанке.
Напоминаем, золотые монеты к 25-летию независимости недавно продавали с аукциона.