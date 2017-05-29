З місця аварії в Голосіївському районі столиці евакуйовано пошкоджені автомобілі - ПАТ “Київенерго”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. З місця аварії в Голосіївському районі столиці евакуйовано пошкоджені автомобілі. Найбільше постраждали офісні приміщення, розташовані 2 та 3 поверхів будівлі, а отже про евакуацію місцевих мешканців не йдеться. Про це в ексклюзивному інтерв’ю кореспонденту УНН повідомила керівник прес-служби ПАТ “Київенерго” Тетяна Орленко.
“Стосовно того, що відбувається зраз на місці події. Зараз там евакуюють автомобілі. Ремонтні роботи розпочнуться завтра вранці...Стосовно відселення (мешканців — ред.), інформація не підтверджується ні за нашими даними, ні за даними в Київській міській державній адміністрації. Відселення немає. Найбільше там постраждали другий і третій поверх, це в основному офісні приміщення і про відселення мова не йде”, — сказала Т.Орленко.
Також вона повідомила, що висновків фахівців щодо обсягу завданої шкоди поки немає.
Нагадаємо, як повідомляло УНН, 29 травня внаслідок прориву труби на Голосіївському проспекті у столиці, який стався під час гідравлічних випробувань, пошкоджено 4 автомобілі та вікна будівель, які знаходяться перед вимоїною.