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С места аварии в Голосеевском районе столицы эвакуированы поврежденные автомобили - ОАО "Киевэнерго"

Киев • УНН

 • 14392 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. С места аварии в Голосеевском районе столицы эвакуированы поврежденные автомобили. Больше всего пострадали офисные помещения, расположенные 2 и 3 этажей здания, а следовательно об эвакуации местных жителей не идет. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту УНН сообщила руководитель пресс-службы ОАО "Киевэнерго" Татьяна Орленко.

С места аварии в Голосеевском районе столицы эвакуированы поврежденные автомобили - ОАО "Киевэнерго"

"Относительно того, что происходит обр на месте происшествия. Сейчас там эвакуируют автомобили. Ремонтные работы начнутся завтра утром ... Относительно отселения (жителей - ред.), информация не подтверждается ни по нашим данным, ни по данным в Киевской городской государственной администрации. Отселения нет. Больше всего там пострадали второй и третий этаж, это в основном офисные помещения и об отселении речь не идет ", - сказала Т.Орленко.

Также она сообщила, что выводов специалистов по объему ущерба пока нет.

Напомним, как сообщало УНН, 29 мая в результате прорыва трубы на Голосеевском проспекте в столице, который произошел во время гидравлических испытаний , повреждены 4 автомобиля и окна зданий, находящихся перед промоины.

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