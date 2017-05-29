С места аварии в Голосеевском районе столицы эвакуированы поврежденные автомобили - ОАО "Киевэнерго"

"Относительно того, что происходит обр на месте происшествия. Сейчас там эвакуируют автомобили. Ремонтные работы начнутся завтра утром ... Относительно отселения (жителей - ред.), информация не подтверждается ни по нашим данным, ни по данным в Киевской городской государственной администрации. Отселения нет. Больше всего там пострадали второй и третий этаж, это в основном офисные помещения и об отселении речь не идет ", - сказала Т.Орленко.

Также она сообщила, что выводов специалистов по объему ущерба пока нет.

Напомним, как сообщало УНН, 29 мая в результате прорыва трубы на Голосеевском проспекте в столице, который произошел во время гидравлических испытаний , повреждены 4 автомобиля и окна зданий, находящихся перед промоины.