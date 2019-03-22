З минулого року понад 26 тисяч людей з інвалідністю скористались послугою “супроводження залізничниками“
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З минулого 2018 року понад 26 тисяч людей з інвалідністю скористались послугою зі супроводження залізничниками на головних вокзалах України. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Акціонерному товаристві “Укрзалізниця” .
“Впродовж 2018 та з початку 2019 років, кількість людей з інвалідністю, які скористались послугою з супроводження залізничниками, під час перебування їх на головних залізничних вокзалах АТ “Укрзалізниця”, склала 26 444”, - йдеться у відповіді на запит.
Там зазначили, що за це й же період 3 597 749 людей з інвалідність, у тому числі й супроводжуючі, пересувались потягами “Укрзалізниці”.
З поміж того, у відомстві додали, що з початку 2018-го 2 294 людини з інвалідністю скористались спец-вагонами. А таких по цілій Україні всього 24.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" цього року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.