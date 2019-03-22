С прошлого года более 26 тысяч людей с инвалидностью воспользовались услугой "сопровождение железнодорожниками"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. С прошлого 2018 более 26 000 людей с инвалидностью воспользовались услугой по сопровождению железнодорожниками на главных вокзалах Украины. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Акционерном обществе "Укрзализныця".
"На протяжении 2018 года и с начала 201 года, количество людей с инвалидностью, которые воспользовались услугой по сопровождению железнодорожниками, во время пребывания на главных железнодорожных вокзалах АО "Укрзализныця", составило 26 444", - говорится в ответе на запрос.
Там отметили, что за это и же период 3597749 человек с инвалидность, в том числе и сопровождающие, передвигались поездами "Укрзализныци".
Также, в ведомстве добавили, что с начала 2018 года 2294 человека с инвалидностью воспользовались спец-вагонами. А таких по всей Украине всего 24.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" в этом году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.