С прошлого года более 26 тысяч людей с инвалидностью воспользовались услугой "сопровождение железнодорожниками"

"На протяжении 2018 года и с начала 201 года, количество людей с инвалидностью, которые воспользовались услугой по сопровождению железнодорожниками, во время пребывания на главных железнодорожных вокзалах АО "Укрзализныця", составило 26 444", - говорится в ответе на запрос.



Там отметили, что за это и же период 3597749 человек с инвалидность, в том числе и сопровождающие, передвигались поездами "Укрзализныци".



Также, в ведомстве добавили, что с начала 2018 года 2294 человека с инвалидностью воспользовались спец-вагонами. А таких по всей Украине всего 24.



Как сообщал УНН, "Укрзализныця" в этом году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.