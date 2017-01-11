З минулого року на КПВВ "Гнутове" почав жити коріний киянин у наметі для обігріву

“З 28 грудня я тут. У мене на автовокзалі Маріуполя вкрали документи і гроші. Для того, щоб відновити паспорт — потрібно поїхати до Києва, де я прописаний. Але у мене немає грошей, щоб дістатися до столиці і оформити документи! А щоб влаштуватися на роботу — зараз всюди потрібен паспорт із пропискою. Але і прописки у мене немає. Мою квартиру шляхом шахрайства відібрали у Києві. Зараз я суджуся, щоб повернути її. Але для того, щоб хоча б потрапити на суд — мені також потрібен паспорт”, — розповів чоловік.

Приїхав до Маріуполя Руслан для того, щоб допомогти своїй вагітній дружині перенести важкі сумки на КПП “Гнутове”. А після, залишився тут. За словами чоловіка, намет обігріву — це найкраще місце за останні кілька місяців його життя. Тут він допомагає співробітникам ДСНС — вбирає намет, коле дрова, та розтоплює піч. За словами людей, які перетинають лінію розмежування, умови на КПП “Гнутове” в рази краще, ніж на окупованій території “так званої ДНР”, "тут все є: і спеціалізовані туалети, і намети для обігріву, і, якщо потребується, медична допомога".

Зараз на контрольно-пропускному пункті мало людей, передає кореспондент УНН. Як кажуть військовослужбовці Донецького прикордонного загону, ніяких затримок у чергах немає і найближчим часом не буде.

“Майже в три рази зменшився пасажиропотік з початку року. Це через новорічні свята. Ми ж, не дивлячись на свята, працюємо в штатному режимі. Ми, до речі, вітали навіть з новорічними святами людей — дарували їм листівки”, — розповів начальник 3 відділення ВПС “Сартана” Донецького прикордонного загону Роман Гера.

В цілому ж за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 22,5 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів. Через КПВ “Гнутове” пройшло майже 3000 осіб та 670 автомобілів.