С прошлого года на КПВВ "Гнутово" начал жить коренной киевлянин в палатке для обогрева

"С 28 декабря я здесь. У меня на автовокзале Мариуполя украли документы и деньги. Для того, чтобы восстановить паспорт — нужно поехать в Киев, где я прописан. Но у меня нет денег, чтобы добраться до столицы и оформить документы! А чтобы устроиться на работу — сейчас везде нужен паспорт с пропиской. Но и прописки у меня нет. Мою квартиру путем мошенничества отобрали в Киеве. Сейчас я сужусь, чтобы вернуть ее. Но для того, чтобы хотя бы попасть на суд — мне тоже нужен паспорт", — рассказал мужчина.

Приехал в Мариуполь Руслан для того, чтобы помочь своей беременной жене перенести тяжелые сумки на КПП "Гнутово". А после, остался здесь. По словам мужчины, палатка обогрева — это лучшее место за последние несколько месяцев его жизни. Здесь он помогает сотрудникам ГосЧС — убирает в палатке, колет дрова, растапливает печь. По словам людей, которые пересекают линию разграничения, условия на КПП "Гнутово" в разы лучше, чем на оккупированной территории "так называемой ДНР", "здесь все есть: и специализированные туалеты, и палатки для обогрева, и, если потребуется, медицинская помощь".

Сейчас на контрольно-пропускном пункте мало людей, передает корреспондент УНН. Как говорят военнослужащие Донецкого пограничного отряда, никаких задержек в очередях нет и в ближайшее время не будет.

"Почти в три раза уменьшился пассажиропоток с начала года. Это за новогодние праздники. Мы же, не смотря на праздники, работаем в штатном режиме. Мы, кстати, поздравляли даже с новогодними праздниками людей — дарили им открытки", — рассказал начальник 3 отделения "Сартана" Донецкого пограничного отряда Роман Гера.

В целом же за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО, пересекли 22,5 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств. Через КПВ "Гнутово" прошло почти 3 тыс. человек и 670 автомобилей.