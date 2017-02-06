З Макіївки у бік РФ зафіксовано рух семи автомобілів з "вантажем 200"

"З боку Макіївки на Харцизьк (авторазвязка “кільце 4/13”, район Макіївки) пройшло сім вантажних автомобілів з написом “Вантаж 200”. Раніше в цьому ж районі були зафіксовані на стоянці 10 вантажівок також з написом на бортах “Вантаж 200”, подальший напрямок руху - в бік РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, серед бойовиків поширюють чутки про військову допомогу з РФ у разі істотного просування ЗСУ.