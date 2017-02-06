З Макіївки у бік РФ зафіксовано рух семи автомобілів з "вантажем 200"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. З Макіївки на Харцизьк з подальшим напрямком руху у бік РФза минулі вихідні зафіксовано рух семи вантажних автомобілів з "вантажем 200". Про це на своїй сторінці повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
"З боку Макіївки на Харцизьк (авторазвязка “кільце 4/13”, район Макіївки) пройшло сім вантажних автомобілів з написом “Вантаж 200”. Раніше в цьому ж районі були зафіксовані на стоянці 10 вантажівок також з написом на бортах “Вантаж 200”, подальший напрямок руху - в бік РФ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, серед бойовиків поширюють чутки про військову допомогу з РФ у разі істотного просування ЗСУ.