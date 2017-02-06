Из Макеевки в сторону РФ зафиксировано движение семи автомобилей с "грузом 200"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из Макеевки в Харцызск с последующим направлением движения в сторону РФ за минувшие выходные зафиксировано движение семи грузовых автомобилей с "грузом 200". Об этом на своей странице сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Со стороны Макеевки на Харцызск (авторазвязка "кольцо 4/13", район Макеевки) прошло семь грузовых автомобилей с надписью "Груз 200". Ранее в этом же районе были зафиксированы на стоянке 10 грузовиков также с надписью на бортах "Груз 200", дальнейшее направление движения - в сторону РФ", - говорится в сообщении.
Напомним, среди боевиков распространяют слухи о военной помощи из РФ в случае существенного продвижения ВСУ.