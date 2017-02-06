Из Макеевки в сторону РФ зафиксировано движение семи автомобилей с "грузом 200"

"Со стороны Макеевки на Харцызск (авторазвязка "кольцо 4/13", район Макеевки) прошло семь грузовых автомобилей с надписью "Груз 200". Ранее в этом же районе были зафиксированы на стоянке 10 грузовиков также с надписью на бортах "Груз 200", дальнейшее направление движения - в сторону РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, среди боевиков распространяют слухи о военной помощи из РФ в случае существенного продвижения ВСУ.