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З львівської опери звільнинили підозрюваного у сепаратизмі соліста балету

З львівської опери звільнинили підозрюваного у сепаратизмі соліста балету

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З Львівського національного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької звільнили скандального соліста балету Миколу Санжаревського, якого підозрюють у підтримці та фінансуванні сепаратистів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-секретаря театру Надія Труш.

"Сьогодні, Микола Санжаревський написав заяву на звільнення. Її вже підписали. Його звільнили за спільною згодою“,—розповіла Надія Труш.

У свою чергу Санжаревський в інтерв’ю “Радіо Свобода” заперечував свою причетність до терористичної групи, але від сторінки “Антимайдан” не відхрещувався.

“Я заявляю, що наприкінці 2013 року і в 2014 році я був адміністратором сторінки під назвою „Антимайдан“ в одній із соцмереж. Чому я це робив? Можливо, частково через пропаганду, частково через економічні та історичні мої знання. Я вважав, що різкий перехід до євроінтеграції для тодішньої економіки країни призведе до багатьох негативних наслідків, таких як зменшення ВВП і зубожіння певної частини населення. Наскільки я помилявся, показав час. У своїх постах у соцмережах я в той час різко критикував певних політиків, їхні помилки, також викладав негативні тенденції, з якими зіштовхувалось українське суспільство. Заявляю, що електронні гаманці, про які йдеться мова, дійсно були мною зареєстровані — з метою допомогти тим, хто страждає від конфлікту, який був у той час повному розпалі. Тоді багато хто намагався допомогти, чим хто міг. Я вважав, що мій обов’язок — допомогти, бо я працюю з дітьми. Але мої добрі наміри були використані не в тих цілях. І коли я це побачив, припинив будь-яку діяльність, надіслав запит у „Вебмані“ для блокуванння цих гаманців, що через певний час і зробили”, — сказав скандальний соліст.

Нагадаємо, упродовж чотирьох років з початку окупації Криму до судів направлено 75 обвинувальних актів про державну зраду депутатів Верховної Ради автономії та Севастополя. Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

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