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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59141 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74079 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106056 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100011 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104318 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111314 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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С львовской оперы уволили подозреваемого в сепаратизме солиста балета

С львовской оперы уволили подозреваемого в сепаратизме солиста балета

Киев  •  УНН

 • 10870 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволили скандального солиста балета Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании сепаратистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря театра Надежда Труш.

“Сегодня, Николай Санжаревский написал заявление на увольнение. Ее уже подписали. Его освободили по общему согласию”, — рассказала Надежда Труш.

В свою очередь Санжаревский в интервью “Радио Свобода” отрицал свою причастность к террористической группе, но от страницы “Антимайдан” не открещивался.

“Я заявляю, что в конце 2013 года и в 2014 году я был администратором страницы под названием ”Антимайдан“ в одной из соцсетей. Почему я это делал? Возможно, отчасти из-за пропаганды, частично из-за экономических и исторических моих познаний. Я считал, что резкий переход к евроинтеграции для тогдашней экономики страны приведет ко многим негативным последствиям, таким как уменьшение ВВП и обнищание определенной части населения. Насколько я ошибался, показал время. В своих постах в соцсетях я в то время резко критиковал определенных политиков, их ошибки, также выкладывал негативные тенденции, с которыми сталкивалось украинское общество. Заявляю, что электронные кошельки, о которых идет речь, действительно были мною зарегистрированы — с целью помочь тем, кто страдает от конфликта, который был в то время в полном разгаре. Тогда многие пытались помочь, чем кто мог. Я считал, что мой долг — помочь, я работаю с детьми. Но мои добрые намерения были использованы не в тех целях. И когда я это увидел, прекратил всякую деятельность, запросил у „Вебмани“ блокирование этих кошельков, что через некоторое время и сделали”, - сказал скандальный солист.

Напомним, в течение четырех лет с начала оккупации Крыма в суды направлено 75 обвинительных актов о государственной измене депутатов Верховной Рады автономии и Севастополя. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Украинские Национальные Новости

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