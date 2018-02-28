С львовской оперы уволили подозреваемого в сепаратизме солиста балета

“Сегодня, Николай Санжаревский написал заявление на увольнение. Ее уже подписали. Его освободили по общему согласию”, — рассказала Надежда Труш.

В свою очередь Санжаревский в интервью “Радио Свобода” отрицал свою причастность к террористической группе, но от страницы “Антимайдан” не открещивался.

“Я заявляю, что в конце 2013 года и в 2014 году я был администратором страницы под названием ”Антимайдан“ в одной из соцсетей. Почему я это делал? Возможно, отчасти из-за пропаганды, частично из-за экономических и исторических моих познаний. Я считал, что резкий переход к евроинтеграции для тогдашней экономики страны приведет ко многим негативным последствиям, таким как уменьшение ВВП и обнищание определенной части населения. Насколько я ошибался, показал время. В своих постах в соцсетях я в то время резко критиковал определенных политиков, их ошибки, также выкладывал негативные тенденции, с которыми сталкивалось украинское общество. Заявляю, что электронные кошельки, о которых идет речь, действительно были мною зарегистрированы — с целью помочь тем, кто страдает от конфликта, который был в то время в полном разгаре. Тогда многие пытались помочь, чем кто мог. Я считал, что мой долг — помочь, я работаю с детьми. Но мои добрые намерения были использованы не в тех целях. И когда я это увидел, прекратил всякую деятельность, запросил у „Вебмани“ блокирование этих кошельков, что через некоторое время и сделали”, - сказал скандальный солист.

Напомним, в течение четырех лет с начала оккупации Крыма в суды направлено 75 обвинительных актов о государственной измене депутатов Верховной Рады автономии и Севастополя. Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.