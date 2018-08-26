З літака в Празі евакуювали майже 100 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Пасажири літака авіакомпанії Tunisair, що здійснював в неділю рейс за маршрутом "Монастір - Прага", були евакуйовані після посадки в міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Екіпаж лайнера повідомив повітряним диспетчерам про задимлення на борту, інформувала журналістів прес-секретар празького аеропорту Маріка Яноушкова.
"Приблизно 100 пасажирів літака, що здійснював рейс з туніського міста-курорту Монастір, були спішно евакуйовані по надувних трапах відразу ж після посадки лайнера в Празі, - сказала вона. - Екіпаж повідомив диспетчерам про задимлення в льотної кабіні і підозрі на виникнення пожежі. До місця інциденту терміново прибули аварійні служби аеропорту".
Підозри про спалах на борту літака не подтверділісь.Пожежники та експерти наземних технічних служб аеропорту проводять огляд лайнера.
"Причина появи незначного задимлення, про який повідомляв екіпаж, встановлюється", - зазначила Яноушкова.
Нагадаємо, пасажирський авіалайнер китайської авіакомпанії Xiamen Airlines здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту імені Ніно Акіно в місті Маніла на Філіппінах.