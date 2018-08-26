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Из самолета в Праге эвакуировали почти 100 пассажиров

Киев • УНН

 • 7986 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Пассажиры самолета авиакомпании Tunisair, совершавшего в воскресенье рейс по маршруту "Монастир - Прага", были эвакуированы после посадки в международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

Из самолета в Праге эвакуировали почти 100 пассажиров

Экипаж лайнера сообщил воздушным диспетчерам о задымлении на борту, информировала журналистов пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова.

"Примерно 100 пассажиров самолета, совершавшего рейс из тунисского города-курорта Монастир, были спешно эвакуированы по надувным трапам сразу же после посадки лайнера в Праге, - сказала она. - Экипаж сообщил диспетчерам о задымлении в летной кабине и подозрении на возникновение пожара. К месту инцидента срочно прибыли аварийные службы аэропорта".

Подозрения о возгорании на борту самолета не подтвердились.Пожарные и эксперты наземных технических служб аэропорта проводят осмотр лайнера.

"Причина появления незначительного задымления, о котором сообщал экипаж, устанавливается", - отметила Яноушкова.

Напомним, пассажирский авиалайнер китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Ниноя Акино в городе Манила на Филиппинах.

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