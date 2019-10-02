З листопада у платіжках киян більше не буде вказана сума пільги по комуналці

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З початку жовтня в Україні стартував процес монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У платіжках за жовтень, які у листопаді отримають клієнти "Київських енергетичних послуг", вже не буде окремо вказано суму компенсації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київських електричних послуг.