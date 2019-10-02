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З листопада у платіжках киян більше не буде вказана сума пільги по комуналці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З початку жовтня в Україні стартував процес монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У платіжках за жовтень, які у листопаді отримають клієнти "Київських енергетичних послуг", вже не буде окремо вказано суму компенсації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київських електричних послуг.

З листопада у платіжках киян більше не буде вказана сума пільги по комуналці

"Усі необхідні дані щодо нарахованих пільг постачальнику електроенергії надаватиме управління соціального захисту населення. Тому киянам не потрібно особисто звертатися до компанії, щоб підтвердити своє право на отримання пільг", - сказав директор "Київських енергетичних послуг" Віктор Мельников.

Так, кияни, які мають право на пільги, можуть отримати їх:

• готівкою на свій рахунок в "Ощадбанку":

"Для цього необхідно звернутися із відповідною заявою до органів соціального захисту населення. У такому випадку, у платіжці буде відображена вся сума за спожиту електроенергію, без урахування пільги. Саме її у повному обсязі має сплатити клієнт", - йдеться у повідомленні.

• у безготівковій формі. Як вказано, управління соціального захисту населення щомісячно формуватиме реєстр нарахованих пільг і надсилатиме їх для перевірки у Міністерство соціальної політики України. Вони, в свою чергу, передаватимуть дані до "Ощадбанку" для переказу коштів на рахунки клієнтів.

В платіжках таких клієнтів сума за використану електроенергію буде автоматично зменшена на розмір пільги.

"Для призначення субсидії необхідно своєчасно сплачувати рахунки за електроенергію. Оскільки заборгованість на суму від 340 грн (20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) є підставою для відмови органами соціального захисту в наданні субсидії", - повідомили у підприємстві.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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