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С ноября в платежках киевлян больше не будет указана сумма льготы по коммуналке

Киев • УНН

 • 18802 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. С начала октября в Украине стартовал процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В платежках за октябрь, которые в ноябре получат клиенты "Киевских энергетических услуг", уже не будет отдельно указана сумма компенсации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевских электрических услуг.

С ноября в платежках киевлян больше не будет указана сумма льготы по коммуналке

"Все необходимые данные по начисленным льготам поставщику электроэнергии будет предоставлять управления социальной защиты населения. Поэтому киевлянам не нужно лично обращаться в компанию, чтобы подтвердить свое право на получение льгот", - сказал директор "Киевских энергетических услуг" Виктор Мельников.

Так, киевляне, которые имеют право на льготы, могут получить их:

• наличными на свой счет в "Ощадбанке":

"Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты населения. В таком случае, в платежке будет отражена вся сумма за потребленную электроэнергию, без учета льготы. Именно ее в полном объеме должен уплатить клиент", - говорится в сообщении.

• в безналичной форме. Как указано, управление социальной защиты населения ежемесячно будет формировать реестр начисленных льгот и текстовые их для проверки в Министерство социальной политики Украины. Они, в свою очередь, будут передавать данные в "Ощадбанк" для перевода средств на счета клиентов.

В платежках таких клиентов сумма за использованную электроэнергию будет автоматически уменьшена на размер льготы.

"Для назначения субсидии необходимо своевременно оплачивать счета за электроэнергию. Поскольку задолженность на сумму от 340 грн (20 необлагаемых минимумов доходов граждан) является основанием для отказа органами социальной защиты в предоставлении субсидии", - сообщили на предприятии.

Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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