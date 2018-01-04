З Латвії видворили кореспондента російської телеканалу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Влада Латвії видворила кореспондента Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанія (ВГТРК) Ольгу Курлаєву з країни, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Повідомляється, що Курлаєву звинуватили в загрозі національній безпеці Латвії, і вона повинна покинути територію країни протягом 24 годин.
Прес-секретар Державної служби прикордонної охорони Латвії Крістіне Петерсоне уточнила, що Курлаєва була внесена до чорного списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію республіки.
"На даний момент вона затримана в порядку міграційного закону Латвії. Наразі стосовно неї проводяться процесуальні дії. Вона була включена в список небажаних осіб для в'їзду на територію Латвії ", - сказала Петерсоне.
Напередодні з Латвії був депортований журналіст російського каналу ТВЦ Анатолій Курлаєв. Причиною стало включення його в чорний список осіб, яким на невизначений час заборонений в'їзд на територію республіки.
Наразі у чорному списку Латвії знаходяться кілька тисяч іноземців, включно росіяни.
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