Из Латвии выдворили корреспондента российской телеканала
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Власти Латвии выдворили корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компания (ВГТРК) Ольгу Курлаеву из страны, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По сообщению ВГТРК, Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, и она должна покинуть территорию страны в течение 24 часов.
Пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Латвии Кристине Петерсоне уточнила, что Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.
“На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии”, — сказала Петерсоне.
Накануне из Латвии был депортирован журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Причиной стало включение его в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.
В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевич.