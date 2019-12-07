З крижаного ставка на Харківщині витягли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Водолази ДСНС дістали тіло загиблого з крижаної водойми у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
Так, 6 грудня рятувальники отримали повідомлення про нещасний випадок у селі Попівка Балаклійського району Харківщини на місцевому ставку.
За попередніми даними, місцевий житель, прямуючи з села Успенівка до села Попівка, хотів скоротити собі шлях та пішов напростець через водойму, вкритою кригою товщиною не більше 5 см. Приблизно на середині ставка, метрів за 30 від берега, крига не витримала, чоловік провалився під лід та потонув. Надзвичайна подія сталася близько 10:00 на очах у орендаря ставка, який і повідомив про неї.
О 13:30 на місце виклику прибув підрозділ водолазної служби аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Харківській області. Під час пошукових заходів водолази-рятувальники підняли тіло загиблого на поверхню і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій. Загиблим виявився 56-річний чоловік, який вів антисоціальний стан життя і зловживав спиртними напоями.
Нагадаємо, у Запорізькій області потонув чоловік.