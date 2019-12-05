У Запорізькій області потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Мелітопольському районі Запорізької області потонув 48-річний чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Так, 4 грудня о 08:05 до Служби порятунку надійшла інформація про подію на воді, яка сталася на ставку біля села Фруктове.
Прибувши на місце події з’ясувалося, що на відстані близько 4 м від берега у воді знаходиться тіло чоловіка без ознак життя.
Рятувальники за допомогою багра та мотузки витягли загиблого та передали працівникам Національної поліції для проведення СМЕ.
Нагадаємо, у Чернігівській області 66-річний рибалка провалився під тонку кригу водойми та потонув.