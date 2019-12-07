Из ледяного пруда в Харьковской области вытащили труп

Так, 6 декабря спасатели получили сообщение о несчастном случае в селе Поповка Балаклейского района Харьковской области на местном пруду.

По предварительным данным, местный житель, направляясь из села Успеновка в село Поповка, хотел сократить себе путь и пошел напрямик через водоем, покрытой льдом толщиной не более 5 см. Примерно на середине пруда, метров за 30 от берега, лед не выдержал, мужчина провалился под лед и утонул. ЧП произошло около 10:00 на глазах у арендатора пруда, который и сообщил о нем.

В 13:30 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Во время поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий. Погибшим оказался 56-летний мужчина, который вел антисоциальный способ жизни и злоупотреблял спиртными напитками.

Напомним, в Запорожской области утонул мужчина.