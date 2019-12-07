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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 10901 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103745 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 76963 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103743 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116332 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146580 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147409 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Из ледяного пруда в Харьковской области вытащили труп

Из ледяного пруда в Харьковской области вытащили труп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Водолазы ГСЧС достали тело погибшего из ледяного водоема в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.

Так, 6 декабря спасатели получили сообщение о несчастном случае в селе Поповка Балаклейского района Харьковской области на местном пруду.

По предварительным данным, местный житель, направляясь из села Успеновка в село Поповка, хотел сократить себе путь и пошел напрямик через водоем, покрытой льдом толщиной не более 5 см. Примерно на середине пруда, метров за 30 от берега, лед не выдержал, мужчина провалился под лед и утонул. ЧП произошло около 10:00 на глазах у арендатора пруда, который и сообщил о нем.

В 13:30 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Во время поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий. Погибшим оказался 56-летний мужчина, который вел антисоциальный способ жизни и злоупотреблял спиртными напитками.

Напомним, в Запорожской области утонул мужчина.

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