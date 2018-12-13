З консультанта та волонтера політсили намагалися вибити "кремлівські гроші"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Правоохоронці розповіли подробиці нападу на офіс політичної партії "Розумна сила". Про це УНН повідомили правоохоронці.
Вчора до офісу політичної партії "Розумна сила" увірвалися близько 10 чоловік в масках на обличчях, які почали наносити руками і ногами удари по різних частинах тіла консультанту та волонтеру даної політичної сили. Під час нанесення побоїв невідомі намагалися дізнатися у потерпілих де сховані "кремлівські гроші".
Крім того невідомі вкрали з кабінету консультанта ноутбук Lenovo P1 та мобільний телефон.
Чоловіки отримали забої м’яких тканин голови, кінцівок та переломи носу.
Досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 185 КК України.
Як повідомляв УНН, два десятка контрабандистів, які прямували в Румунію, побили прикордонників.