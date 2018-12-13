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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С консультанта и волонтера политсилы пытались выбить "кремлевские деньги"

Киев • УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правоохранители рассказали подробности нападения на офис политической партии "Умная сила". Об этом сообщили УНН правоохранители.

С консультанта и волонтера политсилы пытались выбить "кремлевские деньги"

Вчера в офис политической партии "Умная сила" ворвались около 10 человек в масках на лицах, начали наносить руками и ногами удары по различным частям тела консультанту и волонтеру данной политической силы. Во время нанесения побоев неизвестные пытались узнать у пострадавших где спрятаны "кремлевские деньги".

Кроме того неизвестные украли из кабинета консультанта ноутбук Lenovo P1 и мобильный телефон.

Мужчины получили ушибы мягких тканей головы, конечностей и переломы носа.

Досудебное расследование возбуждено по ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 185 КК Украины.

Как сообщал УНН, два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников.

Украинские Национальные Новости

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