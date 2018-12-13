С консультанта и волонтера политсилы пытались выбить "кремлевские деньги"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правоохранители рассказали подробности нападения на офис политической партии "Умная сила". Об этом сообщили УНН правоохранители.
Вчера в офис политической партии "Умная сила" ворвались около 10 человек в масках на лицах, начали наносить руками и ногами удары по различным частям тела консультанту и волонтеру данной политической силы. Во время нанесения побоев неизвестные пытались узнать у пострадавших где спрятаны "кремлевские деньги".
Кроме того неизвестные украли из кабинета консультанта ноутбук Lenovo P1 и мобильный телефон.
Мужчины получили ушибы мягких тканей головы, конечностей и переломы носа.
Досудебное расследование возбуждено по ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 185 КК Украины.
Как сообщал УНН, два десятка контрабандистов, направлявшихся в Румынию, избили пограничников.