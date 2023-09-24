З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей - речник Херсонської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей. За останні чотири дні безкоштовною евакуацією скористалися 26 дітей. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Ми продовжуємо закликати евакуюватися - є куди їхати, є шелтери, є можливості знайти людям безкоштовне житло в більш безпечних регіонах, виплати будуть. Тим паче зараз йде обов'язкова евакуація з дітьми", — сказав речник.
Є варіанти виїхати потягом за напрямком Миколаїв – Одеса, Кривий ріг – Дніпро, Кіровоград. Люди можуть отримати цю інформацію за телефоном у Херсонській ОВА і визначитися, куди виїхати.
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