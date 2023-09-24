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З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей - речник Херсонської ОВА

З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей - речник Херсонської ОВА

Київ • УНН

 • 342544 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей. За останні чотири дні безкоштовною евакуацією скористалися 26 дітей. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Ми продовжуємо закликати евакуюватися - є куди їхати, є шелтери, є можливості знайти людям безкоштовне житло в більш безпечних регіонах, виплати будуть. Тим паче зараз йде обов'язкова евакуація з дітьми", — сказав речник.

Є варіанти виїхати потягом за напрямком Миколаїв – Одеса, Кривий ріг – Дніпро, Кіровоград. Люди можуть отримати цю інформацію за телефоном у Херсонській ОВА і визначитися, куди виїхати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині оголосили обов'язкову евакуацію родин з дітьми із небезпечних населених пунктів

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