З Херсона щодня виїжджають близько 100 людей - речник Херсонської ОВА

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"Ми продовжуємо закликати евакуюватися - є куди їхати, є шелтери, є можливості знайти людям безкоштовне житло в більш безпечних регіонах, виплати будуть. Тим паче зараз йде обов'язкова евакуація з дітьми", — сказав речник.

Є варіанти виїхати потягом за напрямком Миколаїв – Одеса, Кривий ріг – Дніпро, Кіровоград. Люди можуть отримати цю інформацію за телефоном у Херсонській ОВА і визначитися, куди виїхати.

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