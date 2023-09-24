Из Херсона ежедневно выезжают около 100 человек - спикер Херсонской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Из Херсона ежедневно выезжают около 100 человек. За последние четыре дня бесплатной эвакуацией воспользовались 26 детей. Об этом сообщил представитель Херсонской ОГА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Мы продолжаем призывать эвакуироваться - есть куда ехать, есть шелтеры, есть возможности найти людям бесплатное жилье в более безопасных регионах, выплаты будут. Тем более сейчас идет обязательная эвакуация с детьми", — сказал спикер.
Есть варианты выехать поездом по направлению Николаев – Одесса, Кривой рог – Днепр, Кировоград. Люди могут получить эту информацию по телефону в Херсонской ОГА и определиться, куда выехать.
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