З Канади до України прибув літак із військовою технікою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україну прибув літак із військовим спорядженням та технікою з Канади, про це на своїй сторінці у Twіtter повідомив Олексій Рєзніков, інформує УНН.
Цитата
"Зброя від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження і військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення!" - йдеться у повідомленні.
Окрему подякую Міністр оборони України Олексій Рєзніков висловив міністурці національної оборони Канади Аніті Ананд.
Нагадаємо
Нідерланди передадуть Україні снайперські гвинтівки, радари, шоломи - уряд.