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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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З Канади до України прибув літак із військовою технікою

З Канади до України прибув літак із військовою технікою

Київ • УНН

 • 9933 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. В Україну прибув літак із військовим спорядженням та технікою з Канади, про це на своїй сторінці у Twіtter повідомив Олексій Рєзніков, інформує УНН.

Цитата

"Зброя від наших близьких канадських друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження і військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення!" - йдеться у повідомленні. 

Окрему подякую Міністр оборони України Олексій Рєзніков висловив міністурці національної оборони Канади Аніті Ананд.

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