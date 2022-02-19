Из Канады в Украину прибыл самолет с военной техникой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Украину прибыл самолет с военным снаряжением и техникой из Канады, об этом на своей странице в Twitter сообщил Алексей Резников, информирует УНН.
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“Оружие от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, винтовок с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения и военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение!”- Говорится в сообщении.
Отдельную благодарность министр обороны Украины Алексей Резников выразил министру национальной обороны Канады Аните Ананд.
Напомним
Нидерланды передадут Украине снайперские винтовки, радары, шлемы — правительство.