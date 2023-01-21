З італійського порту нелегально вивели дві яхти російського бізнесмена

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 13248 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 28025 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 38279 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 48373 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 84751 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 53330 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 111192 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 79707 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63159 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119695 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.3м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 53123 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 42769 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 104353 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 45066 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 41455 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 84775 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 104913 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 111206 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 231029 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 279993 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 41863 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 45465 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31593 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35721 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51040 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

З італійського порту нелегально вивели дві яхти російського бізнесмена

Київ • УНН

 • 2183245 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Італійська влада розшукує російського бізнесмена Дмітрія Мазєпіна, чиї дві яхти нелегально були виведені з порту Сардинії влітку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

З італійського порту нелегально вивели дві яхти російського бізнесмена

Деталі

Розшук бізнесмена оголосили у тосканському муніципалітеті Форте-дей-Мармі, де він раніше був постійним резидентом. Після зникнення яхт та оголошення обвинувачення в організації їхнього протизаконного вивезення з острова Мазєпін також безслідно зник.

За протизаконне використання підсанкційних яхт йому загрожує штраф у 500 тисяч євро. Також серед заморожених активів, які належать Мазєпіну, на Сардинії є вілла.

Нагадаємо

Російський олігарх Роман Абрамович передав у власність своїх дітей трасти, що зберігають мільярди доларів активів до накладення санкції ЄС. Витік файлів, з якими ознайомилося видання The Guardian, свідчить про те, що 10 секретних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни росії в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02