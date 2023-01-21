З італійського порту нелегально вивели дві яхти російського бізнесмена

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Розшук бізнесмена оголосили у тосканському муніципалітеті Форте-дей-Мармі, де він раніше був постійним резидентом. Після зникнення яхт та оголошення обвинувачення в організації їхнього протизаконного вивезення з острова Мазєпін також безслідно зник.

За протизаконне використання підсанкційних яхт йому загрожує штраф у 500 тисяч євро. Також серед заморожених активів, які належать Мазєпіну, на Сардинії є вілла.

Нагадаємо

Російський олігарх Роман Абрамович передав у власність своїх дітей трасти, що зберігають мільярди доларів активів до накладення санкції ЄС. Витік файлів, з якими ознайомилося видання The Guardian, свідчить про те, що 10 секретних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни росії в Україні.