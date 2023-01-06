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The Guardian: Абрамович переписав свої мільярдні трасти на дітей, щоб уникнути санкцій

Київ • УНН

 • 673082 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Російський олігарх Роман Абрамович передав у власність своїх дітей трасти, що зберігають мільярди доларів активів до накладення санкції ЄС. Витік файлів, з якими ознайомилося видання The Guardian, свідчить про те, що 10 секретних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни росії в Україні, передає УНН.

The Guardian: Абрамович переписав свої мільярдні трасти на дітей, щоб уникнути санкцій

Деталі

Зазначається, що кардинальна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася лише через кілька днів після того, як уряди погрожували запровадити санкції проти російських олігархів у разі повномасштабного вторгнення в Україну.  Згідно з аналізом, семеро дітей бізнесмена, молодшому з яких дев'ять років, стали бенефіціарами щонайменше 10 трастів на Кіпрі та Джерсі та володіють активами на суму щонайменше 4 мільярди доларів.

Згідно з файлами MeritServus, вони отримали колективну 51% бенефіціарну частку, а в деяких випадках і стовідсоткову, у власності трастів, зокрема стали власниками розкішної нерухомості, суперяхт, гелікоптерів і приватних літаків.

Експерти з питань санкцій заявили, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо застосування санкцій проти олігарха та потенційно зірвати спроби заморозити активи, які, як вважало раніше, належали Абрамовичу. Але встановити, хто справді контролює активи, особливо якщо вони належать непрозорим офшорним трастам, рідко буває простим завданням, додають вони.

"Щодо трастів Абрамовича, схоже, були вжиті заходи, які дозволили б йому заявити, що він законно не контролює активи трастів. Файли свідчать про те, що йому назавжди було заборонено здійснювати будь-який контроль над трастами як довірена особа чи захисник", - зазначає видання.

The Guardian пише, що на відміну від членів сімей найближчого оточення путіна, сім'ї багатьох олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень. Тому виникне питання, чи повинні діти Абрамовича також піддаватися заморожуванню активів. Колишній високопоставлений чиновник із застосування санкцій США сказав, що реорганізацію трастів можна використати як ефективний спосіб дистанціювати когось від активів, які можуть бути заморожені внаслідок санкцій.

Нагадаємо

Олігархи та компанії з росії та білорусі подали 61 позов до Європейського суду: усі вони стверджують, що не мають стосунку до війни в Україні, і вимагають виключити їх із санкційних списків.

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