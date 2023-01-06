The Guardian: Абрамович переписал свои миллиардные трасты на детей, чтобы избежать санкций

Детали

Отмечается, что кардинальная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась всего через несколько дней после того, как правительства угрожали ввести санкции против российских олигархов в случае полномасштабного вторжения в Украину. Согласно анализу, семеро детей бизнесмена, младшему из которых девять лет, стали бенефициарами по меньшей мере 10 трастов на Кипре и Джерси и владеют активами на сумму не менее 4 миллиардов долларов.

Согласно файлам MeritServus, они получили коллективную 51% бенефициарную долю, а в некоторых случаях и стопроцентную, в собственности трастов, в частности стали владельцами роскошной недвижимости, суперяхт, вертолетов и частных самолетов.

Эксперты по вопросам санкций заявили, что масштабная реорганизация трастов может осложнить усилия по применению санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, которые, как считалось ранее, принадлежали Абрамовичу. Но установить, кто действительно контролирует активы, особенно если они принадлежат непрозрачным офшорным трастам, редко бывает простой задачей, добавляют они.

"В отношении трастов Абрамовича, похоже, были приняты меры, которые позволили бы ему заявить, что он законно не контролирует активы трастов. Файлы свидетельствуют о том, что ему навсегда было запрещено осуществлять какой-либо контроль над трастами в качестве доверенного лица или защитника", - отмечает издание.

The Guardian пишет, что в отличие от членов семей ближайшего окружения путина, семьи многих олигархов, попавших под санкции, избежали ограничений. Поэтому возникнет вопрос, должны ли дети Абрамовича также подвергаться замораживанию активов. Бывший высокопоставленный чиновник по применению санкций США сказал, что реорганизацию трастов можно использовать как эффективный способ дистанцировать кого-то от активов, которые могут быть заморожены в результате санкций.

Напомним

Олигархи и компании из россии и беларуси подали 61 иск в Европейский суд: все они утверждают, что не имеют отношения к войне в Украине, и требуют исключить их из санкционных списков.