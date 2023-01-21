Из итальянского порта нелегально вывели две яхты российского бизнесмена

Детали

Розыск бизнесмена объявили в тосканском муниципалитете Форте-дей-Марми, где он ранее был постоянным резидентом. После исчезновения яхт и объявления обвинения в организации их противозаконного вывоза с острова Мазепин также бесследно исчез.

За противозаконное использование подсанкционных яхт ему грозит штраф в 500 тысяч евро. Также среди замороженных активов, принадлежащих Мазепину, на Сардинии есть вилла.

Напомним

Российский олигарх Роман Абрамович передал в собственность своих детей трасты, хранящие миллиарды долларов активов до наложения санкции ЕС. Утечка файлов, с которыми ознакомилось издание The Guardian, свидетельствует о том, что 10 секретных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны России в Украине.