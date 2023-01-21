Из итальянского порта нелегально вывели две яхты российского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Итальянские власти разыскивают российского бизнесмена Дмитрия Мазепина, чьи две яхты нелегально были выведены из порта Сардинии летом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Розыск бизнесмена объявили в тосканском муниципалитете Форте-дей-Марми, где он ранее был постоянным резидентом. После исчезновения яхт и объявления обвинения в организации их противозаконного вывоза с острова Мазепин также бесследно исчез.
За противозаконное использование подсанкционных яхт ему грозит штраф в 500 тысяч евро. Также среди замороженных активов, принадлежащих Мазепину, на Сардинии есть вилла.
Напомним
Российский олигарх Роман Абрамович передал в собственность своих детей трасты, хранящие миллиарды долларов активов до наложения санкции ЕС. Утечка файлов, с которыми ознакомилось издание The Guardian, свидетельствует о том, что 10 секретных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны России в Украине.