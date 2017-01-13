З.Ібрагімовича визнано найкращим гравцем місяця англійської Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ібрагімович названий гравцем місяця англійської Прем'єр-ліги за підсумками грудня, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
35-річний гравець забив 5 м'ячів і віддав 3 результативні передачі в шести матчах за даний проміжок турніру. Окрім того, результативність шведа допомогла "Червоним дияволам" здобути 5 перемог і лише раз зіграти внічию.
Варто зазначити, що в боротьбі за почесну нагороду шведський форвард випередив воротаря "Сандерленда" Джордана Пікфорда, захисника "Челсі" Сезара Аспілікуету, а також півзахисників Дімітрі Пайєта ("Вест Хем"), Адама Лаллану ("Ліверпуль") і Деле Аллі ("Тоттенхем").
Нагадаємо, що загалом у сезоні на рахунку З.Ібрагімовича в Прем'єр-лізі 13 голів – друге місце серед топ-бомбардирів чемпіонату з відставання в один забитий м'яч від Дієго Кости.