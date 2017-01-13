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З.Ибрагимович признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги

З.Ибрагимович признан лучшим игроком месяца английской Премьер-лиги

Киев • УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович назван игроком месяца английской Премьер-лиги по итогам декабря, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

35-летний игрок забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в шести матчах за данный промежуток турнира. Кроме того, результативность шведа помогла "Красным дьяволам" одержать 5 побед и лишь раз сыграть вничью.

Стоит отметить, что в борьбе за почетную награду шведский форвард опередил вратаря "Сандерленда" Джордана Пикфорда, защитника "Челси" Сезара Аспиликуэта, а также полузащитников Димитри Пайета ("Вест Хэм"), Лаллана ("Ливерпуль") и Деле Алле ("Тоттенхэм").

Напомним, что всего в сезоне на счету З.Ибрагимовича в Премьер-лиге 13 голов - второе место среди топ-бомбардиров чемпионата с отставанием в один забитый мяч от Диего Косты.

Украинские Национальные Новости

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