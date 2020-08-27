З флагштока спустили найбільший прапор України: Кличко запевнив, що стяг цілий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві з флагштока спустили найбільший прапор України через проведення регламентних робіт щодо перевірки стану полотна прапора. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Бачу, як схвилювали чимало інтернет-користувачів фото спущеного найбільшого, головного прапору України. Прапор не пошкоджений вітром, як писали деякі "джерела“. Його не замінили на новий”, — пише він.
За його словами, для належної експлуатації флагштоку мають регулярно відбуватися регламентні роботи — для перевірки, в якому стані полотно прапору та інженерна споруда флагштоку.
“Сьогодні вперше після відкриття меморіалу здійснили такі роботи. Отже, прапор цілий, флагшток у відмінному стані. І всі можуть побачити, що наш головний прапор гордо майоріє над Києвом”, — додав Кличко.
Нагадаємо, у Києві офіційно підняли найбільший прапор України.