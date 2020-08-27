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С флагштока был спущен самый большой флаг Украины: Кличко заверил, что знамя цело

Киев • УНН

 • 46528 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Киеве с флагштока спустили самый большой флаг Украины через проведение регламентных работ по проверке состояния полотна флага. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

С флагштока был спущен самый большой флаг Украины: Кличко заверил, что знамя цело

"Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые "источники". Его не заменили на новый", - пишет он.

По его словам, для надлежащей эксплуатации флагштока должны регулярно происходить регламентные работы - для проверки, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока.

"Сегодня впервые после открытия мемориала осуществили такие работы. Итак, флаг целый, флагшток в отличном состоянии. И все могут увидеть, что наш главный флаг гордо реет над Киевом", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве официально подняли самый большой флаг Украины.

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