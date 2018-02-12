З Донбасу до РФ перемістили військову техніку бойовиків на ремонт - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом 8-11 лютого з території окупованого Донбасу до Російської Федерації перемістили військову техніку, яка потребує капітального та середнього ремонту. Про це під час брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"До однієї з частин російсько-окупаційних військ поставили чергову партію протитанкових керованих ракет. Ремонт та відновлення військової техніки так званих 1-го та 2-го армійських корпусів за відсутністю фахівців та ресурсів здійснюється на території Росії. Так, 8-11 лютого цього року з тимчасово окупованої території Донецької області до Ростовської області здійснено переміщення військової техніки, яка потребує капітального та середнього ремонту", - повідомив Д.Гуцуляк.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російське командування має намір доукомплектувати окупаційні війська технікою під приводом навчань.