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З Донбасу до РФ перемістили військову техніку бойовиків на ремонт - розвідка

З Донбасу до РФ перемістили військову техніку бойовиків на ремонт - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом 8-11 лютого з території окупованого Донбасу до Російської Федерації перемістили військову техніку, яка потребує капітального та середнього ремонту. Про це під час брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"До однієї з частин російсько-окупаційних військ поставили чергову партію протитанкових керованих ракет. Ремонт та відновлення військової техніки так званих 1-го та 2-го армійських корпусів за відсутністю фахівців та ресурсів здійснюється на території Росії. Так, 8-11 лютого цього року з тимчасово окупованої території Донецької області до Ростовської області здійснено переміщення військової техніки, яка потребує капітального та середнього ремонту", - повідомив Д.Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російське командування має намір доукомплектувати окупаційні війська технікою під приводом навчань.

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