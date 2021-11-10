"З дня на день": Венедіктова вірить, що САП буде з новим керівником ще цього року

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"Коли має бути призначений очільник САП, я думаю, що в принципі ми чекаємо це з дня на день. Я боюсь говорити, якісь дати, які не залежать від мене… Я сподіваюся. Що до Нового року ми будемо мати нового очільника", - розповіла Венедіктова.

Деталі

Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Брюсселі. Так, європейський комісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Вaргеї вже розповів, що переговорив з Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою щодо судової реформи, реформи прокуратури.

"Важливо продовжити боротьбу з корупцією та призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - написав він Twitter за результатом зустрічі.

Доповнення

У вересні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови № 4104 про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП.

Після цього міжнародні дипломати заявили, що комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати подальша підтримка ЄС і США.

13 жовтня 2020 року пройшло перше засіданні комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП. Так, засідання почалося з того, що члени комісії більше ніж годину сперечалися про участь у роботі комісії одного з обраних її членів.

30 серпня четверо членів комісії з обрання керівника САП заявили про проблеми із конкурсом та спроби вплинути зсередини на його результати та у зв’язку з цим не виключали свого виходу з комісії.

У жовтні США та ЄС висловили розчарування через зрив засідання комісії, яка відповідає за обрання керівника САП, та закликали відновити роботу комісії. Так, за повідомленнями, кандидати на керівні посади в САП повинні були 9 жовтня, виконати практичне завдання. Але засідання було зірвано через відсутність кворуму. Залишилися фактично фінальні етапи конкурсу.

До слова, голова комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП Катерина Коваль повідомляла, що, за оптимістичним прогнозом, ще у травні цього року мали розпочати свою роботу керівник САП, його заступник та керівник відділу.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.