З "Дніпра" зняли три очки в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. КДК ФФУ ухвалив рішення позбавити "Дніпро" трьох турнірних очок через невиконання клубом одного з рішень КДК, повідомляє УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
У турнірну таблицю Ліги Парі-Матч уже внесені відповідні зміни за підсумками яких "Дніпро" повернувся до "Волині" – у обох команд тепер по 10 очок.
Варто відзначити, що з "Дніпра" у вересні та жовтні 2016 року вже знімали по 6 очок.
Додамо також, що в останньому матчі чемпіонату "Дніпро" обіграв "Зірку" (1:0).
Нагадаємо, "Дніпро" довів безпрограшну серію в чемпіонаті України до семи матчів, змінивши низку нічиїх (5) перемогою на старті другого етапу Ліги Парі-Матч над "Зіркою" (1:0).