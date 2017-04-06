С "Днепра" сняли три очка в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. КДК ФФУ принял решение лишить "Днепр" трех турнирных очков за невыполнения клубом одного из решений КДК, сообщает УНН со ссылкой на сайт Премьер-лиги.
В турнирную таблицу Лиги Пари-Матч уже внесены соответствующие изменения по итогам которых "Днепр" вернулся в "Волыни" - у обеих команд теперь по 10 очков.
Стоит отметить, что из "Днепра" в сентябре и октябре 2016 уже снимали по 6 очков.
Добавим также, что в последнем матче чемпионата "Днепр" обыграл "Звезду" (1:0).
Напомним, "Днепр" доказал беспроигрышную серию в чемпионате Украины до семи матчей, изменив ряд ничьих (5) победой на старте второго этапа Лиги Пари-Матч над "Звездой" (1:0).