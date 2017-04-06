С "Днепра" сняли три очка в чемпионате Украины

В турнирную таблицу Лиги Пари-Матч уже внесены соответствующие изменения по итогам которых "Днепр" вернулся в "Волыни" - у обеих команд теперь по 10 очков.

Стоит отметить, что из "Днепра" в сентябре и октябре 2016 уже снимали по 6 очков.

Добавим также, что в последнем матче чемпионата "Днепр" обыграл "Звезду" (1:0).

Напомним, "Днепр" доказал беспроигрышную серию в чемпионате Украины до семи матчей, изменив ряд ничьих (5) победой на старте второго этапа Лиги Пари-Матч над "Звездой" (1:0).