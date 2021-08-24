"З дитинства мріяв жити в Україні": чоловік на Балі запустив повітряного змія у кольорах українського прапора

Цитата:

“Kaжуть, що Батьківщину не вибирають. Де народився — там і згодився... Все брехня, товариство. Ще пак вибирають. Я з дитинства мріяв жити в Україні. Ще коли бабуся навчала мене, малого челябінського хлопчика співати рідних пісень, мені мріялось мешкати біля того широкого Дніпра, що "реве та стогне“. Сьогодні, дякувати високим технологіям, і, можливо, Богу, я можу жити по всьому Світі... У своїх подорожах я настільки розбалувався, що нові країни, місця, мандри не викликають вже таких сильних почуттів, як колись, проте повертаючись до України, проїзджаючи міст дорогою з Борисполя — варто тільки поглянути на Дніпро — і серце відразу тремтить, як вперше. I знов згадую бабусю, її пісні...", - написав він.

"На Балі є традиція на щастя запускати повітряних зміїв. Цей ми запускали в День Національного прапора, а ролик мені допомогала змонтувати сьогодні вночі моя сестра. Бажано б, щоб на 31-у pічницю Незалежності вона б змогла запустити цього змія у себе на Батьківщині, в вільному українському Криму. Ну край - на 32. Всіх зі Святом!” — додав автор відео.

Додамо

Чоловік у своєму акаунті в Instagram також виклав пост з букетом квітів кольорів українського прапору та написав: " Коли у України День Народження, але ти на Балі".