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"С детства мечтал жить в Украине": мужчина на Бали запустил воздушного змея в цветах украинского флага

"С детства мечтал жить в Украине": мужчина на Бали запустил воздушного змея в цветах украинского флага

Киев  •  УНН

 • 50535 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мужчина, который родом из Челябинска, выложил на своей странице в Instagram видео с воздушным змеем в цветах флага Украины, который летал над Бали, посвятив его Украине, передает УНН.

Цитата:

"Говорят, что Родину не выбирают. Где родился - там и пригодился... Все ложь, друзья. Еще как выбирают. Я с детства мечтал жить в Украине. Еще когда бабушка учила меня, малого челябинского мальчика петь родные песни, мне мечталось жить у того широкого Днепра, что "ревет и стонет". Сегодня, слава высоким технологиям, и, возможно, Богу, я могу жить по всему Миру... В своих путешествиях я настолько разбаловался, что новые страны, места, путешествия не вызывают уже таких сильных чувств, как прежде, однако возвращаясь в Украину, поезжая мост по пути из Борисполя - стоит только взглянуть на Днепр - и сердце сразу дрожит, как в первый раз. I вновь вспоминаю бабушку, ее песни...", - написал он.

"На Бали есть традиция на счастье запускать воздушных змеев. Этот мы запускали в День Национального флага, а ролик мне помогала смонтировать сегодня ночью моя сестра. Желательно бы, чтобы на 31-ю годовщину Независимости она смогла запустить этого змея у себя на Родине, в свободном украинском Крыму. Ну край - на 32! Всех с Праздником!" - добавил автор видео.

Добавим

Мужчина в своем аккаунте в Instagram также выложил пост с букетом цветов в цветах украинского флага и написал: "Когда у Украины День Рождения, но ты на Бали".

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Сообщение, распространенный Leo (@leokyiv)

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